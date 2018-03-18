Новая реклама iPhone X случайно раскрыла баг системы

В новом претенциозном рекламном видеоролике iPhone X, где главная героиня глазами снимает блокировку со всего вокруг, демонстрируя всю мощь Face ID, засветился связанный с раскрытием уведомлений баг в работе iOS11.

Так, в начале ролика девушка внезапно обнаруживает способность открывать взглядом любые двери и замки.

Однако в конце внимательные пользователи могут разглядеть ошибку - тескт сообщение на экране появляется раньше, чем "пузырек" iMessage. То есть, фраза "Where R U???" в какой-то момент оказалась вне поля сообщения.

Любопытно, что одним из первых недочет заметил iOS-разработчик Бенджамин Майо, крайне удивившийся багу в рекламе.

Напомним, Face ID был презентован вместе с iPhone X в сентябре прошлого года.