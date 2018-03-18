Общественный штаб: Голосование на выборах в Москве проходит без нарушений

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что голосование на выборах президента РФ проходит на территории Москвы в плановом режиме. Существенных нарушений не выявлено:

- Всего по видеоцентру были три технические проблемы, которые устранены. Нештатные ситуации связаны с большим количеством людей на участках, два раза выезжала мобильная группа.

Напомню, в Москве работают 3620 избирательных участков, из которых 3445 расположены по месту жительства, еще 175 - в местах временного пребывания граждан: 11 в следственных изоляторах, семь на вокзалах, остальные расположены в больницах и учреждениях соцзащиты.

При этом 1557 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, что в полтора раза больше, чем на прежних выборах.

Как ранее сообщал Мосгоризбирком, на каждом избирательном участке, а также в помещениях территориальных избирательных комиссий будет работать по две видеокамеры.

Ранее также сообщалось, что по согласованию с городским объединением общества слепых были определены 209 избирательных участков для инвалидов по зрению, на которых разместили информационные материалы с шрифтом Брайля.

Всего в Москве постоянно зарегистрировано около 7,2 млн избирателей. Однако благодаря внедрению системы "мобильный избиратель" общее число избирателей увеличится примерно на 2% за счет иногородних.

Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов избирателей.

В обеспечении правопорядка в ходе выборов в столице задействованы более 17 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, за безопасностью следят сотрудники Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.