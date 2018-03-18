Омбудсмен Подмосковья: конфликтов на избирательных участках не зарегистрировано

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова сообщила журналистам, что конфликтных ситуаций на избирательных участках Подмосковья пока не зарегистрировано.

- По сообщениям наших мониторинговых групп, наблюдателей, представителей общественных палат конфликтных ситуаций на участках нет. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

Если возникает недопонимание - сразу даются консультации. Чтобы нарушались права наблюдателей - такого мы не можем сказать, - отметила Семенова.