Памфилова: Количество КОИБов выросло в 2,5 раза с прошлых президентских выборов

Более 30 миллионов россиян смогут проголосовать на участках, оснащенных техническими средствами подсчета голосов - комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

"Почти в 2,5 раза увеличилось количество КОИБ по сравнению с прошлыми выборами: 11998 вместо 5572", - сказала она.

"Более 30 миллионов человек смогут проголосовать с помощью этих средств - втрое больше, чем в 2012 году, когда эта цифра была более 9 миллионов", - добавила глава ЦИК.

"Этим решением мы поставили в тупик многих наших критиков, которые еще год назад требовали для обеспечения прозрачности и достоверности выборов повсеместно установить КОИБ, - отметила Памфилова. - Но теперь эти же люди на голубом глазу говорят о необходимости параллельного ручного пересчета".

Глава ЦИК уточнила, что ручной пересчет на участках с КОИБами возможен, если возникнут проблемы с подведением итогов голосования.