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18.03.2018 12:08
Рубрика: Власть

Памифлова объяснила, откуда на участке может внезапно появиться много избирателей

Текст: Валентина Егорова

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала не спешить с подозрениями в фальсификациях, если на участок для голосования внезапно приходит большая группа избирателей.

Ее удивило обращение с Камчатки о том, что на УИК 167 зафиксирована "аномально высокая явка". Наблюдатель через официальный портал ЦИК сообщил, что "внезапно, в едином порыве" туда прибыли проголосовать десятки избирателей".

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Элла Памфилова считает, что надо не спешить с жалобами, а разбираться, почему так вышло.

"Я тоже сегодня в восемь утра подошла в Москве на участок 145 и внезапно там оказалось огромное количество народа", - сослалась она на собственный опыт.

"Внезапно подошли артисты из Смоленска, будут выступать на концерте в Кремлевском дворце. Были молодые ребята из Бурятии", - рассказала она.

Поэтому к жалобе с Камчатки Памфилова предложила относиться как к казусу. Зампред ЦИК Николай Булаев вывел на экран инфоцентра запись с упомянутого участка, где действительно присутствовало много избирателей. По его словам, явка там выше ожидаемой.

"Люди активно приходят и голосуют, мы не видим в этом ничего аномального", - сказал он.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По словам одного из членов ЦИК, на Камчатке было распространено предупреждение о циклоне в дневное время, поэтому многие избиратели решили проголосовать с утра.

Элла Памфилова также напомнила, что во избежание подвозов избирателей и злоупотребления выездным голосованием местными избиркомами в отдаленных регионах были организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, чтобы граждане могли сами доехать на участки в удобное время.

Согласно данным ЦИК на 10:00 мск, в среднем по России явка избирателей превысила 16 процентов, что существенно выше средней явки на этот момент в ходе прошлых президентских кампаний. Согласно данным Камчатского краевого избиркома, по состоянию на 18 часов местного времени явка избирателей в крае составила 63,86 процентов. Свое конституционное право реализовали 148 564 избирателя из 232 603 включенных в список избирателей Камчатского края.

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