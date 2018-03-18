Патриарх Кирилл сделал свой выбор

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утром пришел на избирательный участок в подмосковном городе Одинцово и принял участие в выборах президента России.

- Сегодня Россия избирает президента, свое будущее, - сказал Святейший Владыка, обращаясь к журналистам. - Я очень надеюсь, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет. Я очень надеюсь, что мы пойдем по тому пути, который будет правильным, и шествие по этому пути сделает нас лучше. С полной ответственностью хочу сказать, что наш народ достоин нового лучшего пути. Пусть Господь хранит Россию.

По словам пресс-секретаря Патриарха Александра Волкова, глава РПЦ внимательно следил и за ходом избирательной кампании, и за предвыборными заявлениями кандидатов в президенты.

Но своим личным мнением о кандидатах и их программах, как заверил пресс-секретарь, Святейший Владыка ни с кем не делился.

После голосования Предстоятель РПЦ поехал в столичный храм Воздвижения Креста Господня.