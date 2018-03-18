Новости

В Татарстане на голосование пришли молодожены и гости свадьбы 13:33
Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалют 13:31
В Уфе на избирательном участке умер мужчина 13:26
В Туле ФК "Арсенал" проголосовал на участке "Спортивный" 13:25
Международные наблюдатели отмечают хорошую организацию выборов в Москве 13:09
Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине - незаконно 13:09
Музыкант "Пикника" выписался из больницы после аварии 13:08
Появились первые результаты явки в Калининградской области 13:06
В северных поселках ДФО отмечена стопроцентная явка избирателей 13:03
Сурайкин проголосовал на выборах президента России в Москве 12:56
Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке в Москве 12:55
На острове Кижи впервые открылся избирательный участок 12:55
В Удмуртии явка на выборах президента России составила 29 процентов 12:49
Матвиенко: На Украине оказывается беспрецедентное давление на российских избирателей 12:43
В Греции голосование на выборах президента РФ проходит при высокой явке 12:34
Патриарх Кирилл сделал свой выбор 12:34
Испытан броневик "Тигр" с 30-мм пушкой 12:29
В Восточной Сибири лидерами по явке стали Бурятия и Тува 12:27
Более пяти тысяч жителей Поморья проголосовали досрочно 12:20
Лондон отказал в доступе российских дипломатов к Скрипалю 12:19
В США обнаружили новорожденную змею с двумя головами 12:18
В Башкирии проголосовали почти 30 процентов избирателей 12:13
Выборы президента РФ проходят в Боснии динамично и без нарушений 12:10
Памифлова объяснила, откуда на участке может внезапно появиться много избирателей 12:08
У подножия Эльбруса проголосуют пять тысяч туристов 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Как найти свой избирательный участок
Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 12:34
Рубрика: Власть

Патриарх Кирилл сделал свой выбор

Текст: Наталья Лебедева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утром пришел на избирательный участок в подмосковном городе Одинцово и принял участие в выборах президента России.

- Сегодня Россия избирает президента, свое будущее, - сказал Святейший Владыка, обращаясь к журналистам. - Я очень надеюсь, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет. Я очень надеюсь, что мы пойдем по тому пути, который будет правильным, и шествие по этому пути сделает нас лучше. С полной ответственностью хочу сказать, что наш народ достоин нового лучшего пути. Пусть Господь хранит Россию.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
ЦИК: Явка по России на 10:00 составила рекордные 16,65 процента

По словам пресс-секретаря Патриарха Александра Волкова, глава РПЦ внимательно следил и за ходом избирательной кампании, и за предвыборными заявлениями кандидатов в президенты.

Но своим личным мнением о кандидатах и их программах, как заверил пресс-секретарь, Святейший Владыка ни с кем не делился.

После голосования Предстоятель РПЦ поехал в столичный храм Воздвижения Креста Господня.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Захарова: Блокирование избирательных участков на Украине - незаконно
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля
Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС
Россия стала второй в медальном зачете Паралимпиады