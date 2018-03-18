NASA показало невероятной красоты розовый шторм на Юпитере

Everything's coming up roses. See a close-up view of a storm with bright cloud tops in this rose-colored view of #Jupiter. https://t.co/gRC8diDxTr pic.twitter.com/JjODp2o3ek — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 15 марта 2018 г.

NASA опубликовало фотографию масштабной бури на Юпитере, сделанной с помощью межпланетной станции Juno в феврале этого года.

Впечатляющее вихреобразное явление, бушевавшее на северном полушарии планеты, для пущей наглядности окрасили в розовый цвет.

Сообщается, что снимок был сделан в тот момент, когда Juno находилась в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.