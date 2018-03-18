Полиция передаст в СК материалы о вбросах бюллетеней в Люберцах и Артеме

Полиция передаст материалы о вбросах бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и городе Артеме Приморского края в Следственный комитет РФ. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"По двум фактам - по Люберцам и городу Артему Приморского края - мы закончили документирование и передаем в СК для рассмотрения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела", - передает ТАСС слова Горового, сказанные им в ЦИК в воскресенье.

Ранее Центризбирком оперативно вмешался в ситуацию с вбросом бюллетеней в подмосковных Люберцах, где член избиркома совершил вброс бюллетеней. Нарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Правонарушение имело место на участке 1480 в Люберцах в 9 утра. По словам председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой, урна опечатана, председатель УИК 1480 и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали участие "в этом безобразии", отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии до окончания подсчета голосов.

Голосование продолжается, избиратели опускают бюллетени в резервную урну.

На место происшествия выехал член ЦИК Александр Кинёв. Он сообщил по телефону в инфоцентр комиссии, что на участок прибыли сотрудники полиции, они опрашивают свидетелей и участников нарушения.

"Будем ждать вечера, будем ждать окончания подсчета голосов. Вполне возможно, что либо часть бюллетеней на этом участке будет признана недействительной, либо в целом придется признать результаты голосования на участке недействительными", - заявил Кинёв.

Такая быстрая реакция на нарушения стала возможной во многом благодаря системе видеонаблюдения, которой охвачены более 43 тысяч участков по всей стране, на них могут проголосовать более 80 процентов избирателей. Трансляция ведется на портале нашвыбор2018.рф, посмотреть ее может любой желающий. В 07:00 по местному времени в эфир вышли участковые комиссии, с 20:00 начнется трансляция из территориальных участковых комиссий.