Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля

Британское правительство использует в своих целях историю с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение в интервью газете Mail on Sunday выразил российский посол в Лондоне Александр Яковенко. "Для кабинета это такая "маленькая победоносная война", чтобы заработать очки внутри страны", - подчеркнул дипломат.

Он предостерег Соединенное Королевство от сокращения связей с Москвой. "Бряцание оружием не решает основных проблем, но делает "глобальную Британию" менее глобальной в случае ограничения диалога с Россией", - пояснил Яковенко.

Посол напомнил о презумпции невиновности и сравнил утверждения по делу Скрипаля с обвинениями Лондона и Вашингтона в адрес Саддама Хуссейна. Тогда две страны уверенно заявляли о наличии у Ирака оружия массового поражения, но, как позже установили инспекторы ООН, все обвинения оказались необоснованными, напоминает РИА Новости.