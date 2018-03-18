Посол РФ в США рассказал о провокациях на выборах президента РФ

В США были зафиксированы провокации в процессе досрочного голосования на выборах президента России. Об этом журналистам в воскресенье рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, который в день выборов 18 марта открыл избирательный участок в дипмиссии. Досрочное голосование было организовано в 19 американских городах.

Посол сообщил, что "все прошло нормально, демократично, в соответствии с российскими законами", но были зафиксированы инциденты. "Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций, - цитирует слова дипломата агентство РИА Новости. - Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию".

Антонов уточнил, что "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью". "Были и факты такие, когда к тем людям, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, в их адрес раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого", - продолжил он, добавив, что "это очень плохо", поскольку "каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы".

Дипломат предложил соответствующим структурам в США обратить внимание на попытки провокаций при досрочном голосовании. По его словам, российская дипмиссия "проинформировала американских коллег о наших планах, ничего не делала в закрытом режиме". Он подчеркнул, что при организации и проведении голосования российские дипломаты строго соблюдают законодательство США.