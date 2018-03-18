Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о том, что при организации голосования на выборах президента РФ, а также накануне имели место провокации, поэтому не все прошло гладко "на сто процентов". Дипломата цитирует РИА Новости.

Посол уточнил, что некоторые здания на территории США, где были открыты избирательные участки для россиян, провокаторы "облили гадостью". Кто стоял за этими действиями, не уточняется. По словам Анатолия Антонова, также проблемы появились у тех лиц, которые согласились предоставить свои помещения для голосования. Им угрожали и чинили другие препятствия, так что люди были вынуждены изменить решение и отказать в содействии. "Я считаю, что это очень плохо", - заключил Антонов.

При этом посол отметил, что российские дипломаты действовали в полном соответствии с американским законодательством.