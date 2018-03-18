Посол: Выбрать президента России можно в пяти городах Китая

Россияне, находящиеся сейчас в Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге, также могут поучаствовать в выборах президента.

Чтобы проголосовать, гражданин РФ обязан иметь при себе загранпаспорт. Сделать свой выбор могут не только постоянно проживающие в Китае россияне, но и те, кто приехал на короткое время. В день голосования включение в список избирателей осуществляется на основании устного обращения. Дополнительная информация размещена на официальном сайте российского посольства в Китае.

РИА Новости публикует и комментарий посла РФ в Пекине Андрея Денисова. Дипломат подчеркнул, что россияне смогут проголосовать только на территории посольства и консульств, так как китайский закон не допускает выездного голосования.