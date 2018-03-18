Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил : всех, кто желает испортить чемпионат мира-2018 в России, будут ждать проблемы. Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания совета организации в Боготе.

"В России вы увидите футбольный праздник. А если кто-то захочет его испортить - у него будут серьезные проблемы", - подчеркнул Инфантино.

"Русские хотят сделать турнир полностью успешным. Я еще никогда не видел такого уровня подготовки к мероприятиям, какой увидел в России. Особенно с точки зрения безопасности".

Инфантино отметил: он не беспокоится о том, что какие-то политические проблемы могут повлиять на проведение ЧМ.

"Мы организуем спортивное соревнование. Это не только самый важный спортивный турнир, но и социальный. Люди в России с нетерпением ждут приезда болельщиков во всего мира. Политические вопросы мы оставим политикам".

Напомним, что на заседании совета ФИФА было принято два важных решения. Оба касаются футбольных правил. Первое - грядущий чемпионат мира станет первым в истории, в котором будут использоваться видеоповторы. А во-вторых, ФИФА разрешила проводить командам четвертую замену в дополнительное время.