Президент ФИФА призвал отделять футбол и политику

Президент ФИФА Джанни Инфантино абсолютно уверен в безопасности чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России. И пообещал серьезные проблемы тем, кто хочет испортить праздник.

Инфантино: "Мы готовим футбольный праздник, и если кто-то захочет создать проблемы, у них самих будут проблемы". Фото: AP

Глава мирового футбола находится сейчас в Латинской Америке. Накануне он пообщался с журналистами в колумбийской Боготе, где заседал совет ФИФА. Репортеры несколько раз выводили Инфантино на российскую тему. На вопрос, есть ли какое-либо беспокойство в связи с последними политическими событиями применительно к чемпионату мира в России, он ответил следующее.

- Мы вообще не беспокоимся. Мы организуем самое важное событие на планете. Мы верим, что футбол может объединить людей. Я знаю, что русские ждут гостей со всего мира и с радостью примут их, сделают все, чтобы они получили удовольствие от чемпионата и от пребывания в их стране. А политические вопросы мы оставим политикам, - заявил Инфантино.

Чуть позже президента ФИФА спросили более конкретно: "Может ли дипломатический кризис между Россией и Великобританией повлиять на проведение чемпионата мира?"

- Нет, - ответил Инфантино и лучезарно улыбнулся.

Затем глава мирового футбола переместился в Панаму, где ему снова задали вопрос о политической обстановке и ЧМ-2018. Как известно, в Великобритании сейчас популярно мнение, что чемпионат нужно чуть ли не бойкотировать из-за ситуации вокруг британского шпиона Сергея Скрипаля. Эту идею, впрочем, не поддержала даже Футбольная ассоциация Англии. Канцлер Германии Ангела Меркель на днях также подчеркнула, что вопрос бойкота футбольного турнира не стоит на повестке дня.

- Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы готовим футбольный праздник, и если кто-то захочет создать проблемы, у них самих будут серьезные проблемы. Русские ведут огромную работу и хотят сделать турнир абсолютно успешным, - подчеркнул Инфантино. - У меня есть опыт организации больших событий и я хочу сказать, что никогда еще не видел подготовки на таком уровне, как в России. Особенно в вопросах безопасности.