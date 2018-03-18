Президент ФИФА призвал отделять футбол и политику

Новости

Пресс-секретарь штаба Путина назвал первые цифры из ЦИК замечательными 21:43
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском 21:35
Матвиенко: Москва сможет "поставить на место" Лондон 21:35
ЮФО и СКФО продемонстрировали высокую явку на выборах 21:27
На Украине найден мертвым фигурировавший в деле о "Боинге" летчик АТО 21:19
В Центральной России проголосовали долгожители, космонавты и футболисты 21:17
На трассе "Дон" из-за ледяного дождя ограничено движение транспорта 21:14
Путин может приехать в штаб 21:10
Самая дорогая модель Volkswagen станет универсалом 21:09
Более половины жалоб на портал общественного мониторинга оказались ложными 20:39
В Уфе во время выступления сорвался артист цирка 20:35
Собчак отмечает низкое количество нарушений на выборах 20:34
Константин Косачев: На выборах в России рекордное число международных наблюдателей 20:25
Анджелина Джоли назвала главный признак сексуальности 20:17
Явка к 18 часам в Москве превысила 52 процента 20:14
Трейлер: Бен Кингсли сыграл военного преступника 20:10
В Татарстане явка на выборы приблизилась к 70 процентам 20:05
Вышли трейлер и постер байопика о литературной авантюристке 19:59
В 24 регионах начался подсчет голосов на выборах президента РФ 19:56
На Кавказе объявили данные по явкам на выборы 19:50
В регионах Северо-Запада явка избирателей приблизилась к 60 процентам 19:50
Интимные фото актрисы и невесты принца Гарри слили в Сеть 19:49
Видео: В Рыбинске машину после аварии отшвырнуло в пешеходов 19:46
Космонавт Виктор Савиных проголосовал в Кировской области 19:35
Житель Марий Эл сделал предложение девушке на избирательном участке 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
18.03.2018 20:55
Рубрика: Спорт

Не мешайте празднику

Президент ФИФА призвал отделять футбол и политику
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7519 (56)
Президент ФИФА Джанни Инфантино абсолютно уверен в безопасности чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России. И пообещал серьезные проблемы тем, кто хочет испортить праздник.
Инфантино: "Мы готовим футбольный праздник, и если кто-то захочет создать проблемы, у них самих будут проблемы". Фото: AP Инфантино: "Мы готовим футбольный праздник, и если кто-то захочет создать проблемы, у них самих будут проблемы". Фото: AP
Инфантино: "Мы готовим футбольный праздник, и если кто-то захочет создать проблемы, у них самих будут проблемы". Фото: AP

Глава мирового футбола находится сейчас в Латинской Америке. Накануне он пообщался с журналистами в колумбийской Боготе, где заседал совет ФИФА. Репортеры несколько раз выводили Инфантино на российскую тему. На вопрос, есть ли какое-либо беспокойство в связи с последними политическими событиями применительно к чемпионату мира в России, он ответил следующее.

- Мы вообще не беспокоимся. Мы организуем самое важное событие на планете. Мы верим, что футбол может объединить людей. Я знаю, что русские ждут гостей со всего мира и с радостью примут их, сделают все, чтобы они получили удовольствие от чемпионата и от пребывания в их стране. А политические вопросы мы оставим политикам, - заявил Инфантино.

Фото: РИА Новости
ФИФА утвердила использование видеоассистента рефери на ЧМ-2018

Чуть позже президента ФИФА спросили более конкретно: "Может ли дипломатический кризис между Россией и Великобританией повлиять на проведение чемпионата мира?"

- Нет, - ответил Инфантино и лучезарно улыбнулся.

Затем глава мирового футбола переместился в Панаму, где ему снова задали вопрос о политической обстановке и ЧМ-2018. Как известно, в Великобритании сейчас популярно мнение, что чемпионат нужно чуть ли не бойкотировать из-за ситуации вокруг британского шпиона Сергея Скрипаля. Эту идею, впрочем, не поддержала даже Футбольная ассоциация Англии. Канцлер Германии Ангела Меркель на днях также подчеркнула, что вопрос бойкота футбольного турнира не стоит на повестке дня.

- Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы готовим футбольный праздник, и если кто-то захочет создать проблемы, у них самих будут серьезные проблемы. Русские ведут огромную работу и хотят сделать турнир абсолютно успешным, - подчеркнул Инфантино. - У меня есть опыт организации больших событий и я хочу сказать, что никогда еще не видел подготовки на таком уровне, как в России. Особенно в вопросах безопасности.

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Сирийский военный самолет сбит боевиками рядом с Дамаском
СМИ: Скрипаля с дочерью могли отравить через вентиляцию автомобиля
Посол России рассказал о провокациях на выборах президента РФ в США
Водители с сегодняшнего дня обязаны носить световозвращающие жилеты