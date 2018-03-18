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18.03.2018 09:44
Рубрика: Власть

Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС

Текст: Галина Мисливская

Присоединение Украины к Евросоюзу приведет к быстрой гибели последнего, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Так сенатор прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который убежден, что членство страны в ЕС является вопросом нескольких лет, а не десятилетий. "Порошенко угрожает, подобно Атилле, ворваться в ЕС через несколько лет, - отметил Пушков в Twitter. "Если ЕС и впрямь примет Украину,тогда ему точно конец. Моментальный", - добавил он.

Ранее пресс-служба президента Украины процитировала его интервью немецкой медиагруппе Funke. "В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос нескольких лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Петр Порошенко.

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