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18.03.2018 10:11
Рубрика: Власть

Путин проголосовал на выборах президента

Текст, видео: Кира Латухина

Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин с самого утра уже был на избирательном участке.

По традиции, президент голосовал в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в столице. Он стал шестнадцатым избирателем на участке 2151.

Так рано Путин еще не голосовал: в РАН он был уже в полдесятого.

Президент показал паспорт, получил бюллетень, зашел в кабинку для голосования, а затем опустил лист в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Там высветилась цифра 16.

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Любой желающий мог в прямом эфире наблюдать за голосованием на сайте.

Путин также ответил на вопросы журналистов. На вопрос, какой процент голосов он будет считать для себя успешным, глава государства ответил: "Любой, что дает право исполнять должность президента". Путин также сказал, что настроение у него рабочее и сообщил о планах: "У меня пара встреч рабочих еще на сегодня".

Глава государства также взял значок, который ему подарили на участке. На нем написано: "Я выбрал президента России". А вот ручку, которую выдали для голосования, хотел вернуть членам комиссии. Но на участке отказались: ручек там много. Так что, видимо, останется на память.

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