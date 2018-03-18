Более половины жалоб на портал общественного мониторинга оказались ложными

Национальный общественный мониторинг получил около тысячи жалоб на нарушения на выборах. Однако больше половины сигналов оказались ложными. Об этом сообщил в ходе онлайн марафона "Ночь выборов 2018" федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

Подать жалобу можно на портале. С той минуты, как открылись первые избирательные участки (это случилось в 23 часа по Москве 17 марта), на портал поступило 970 сообщений.

"Примерно половина тех сообщений, которые поступают сегодня - 40-45%, - это фейковые сообщения, которые не подтверждаются или не имеют отношение к избирательной системе", - заявил Коломойцев.