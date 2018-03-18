ЦИК: Путин набирает в Москве 72,6 процента, в Петербурге - 79,5 процента

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в обеих столицах, по предварительным данным Центризбиркома.

В Москве Путин набирает 72,62 процента, а в Санкт-Петербурге - 79,51 процента. Такие данные размещены в сводной таблице предварительных итогов голосования на сайте ЦИК.

По данным Мосгоризбиркома, явка в столице по состоянию на 18.00 составляла 52,67%, сообщил ранее журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

В Санкт-Петербурге к 18:00 явка составила 55,47 процента, такие данные сообщила журналистам заместитель председателя избиркома Санкт-Петербурга Алла Егорова.