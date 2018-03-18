Дзюба: Карпина для меня не существует

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба в очередной раз нелестно высказался о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине. Его слова приводит официальный сайт "Матч ТВ".

Напомним: вчера Артем забил два мяча в ворота "Ростова" в матче чемпионата России. Что, впрочем, не принесло "канонирам" победу - 2:2. После встречи Дзюба, у которого и раньше были натянутые отношения с Карпиным, заявил: для него этого человека не существует.

"Принципиально ли мне было забить команде Карпина? Для меня этого человека не существует", - сказал форвард.

Также Дзюба добавил, что готов заплатить, чтобы сыграть в нынешнем сезоне против "Зенита", у которого с футболистом есть действующий контракт. Также Артем уверен: он способен помочь сборной России.