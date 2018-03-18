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18.03.2018 19:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Фигуристка Медведева рассказала о первом в ее жизни голосовании

Текст: Максим Милославский

На президентских выборах впервые проголосовала известная фигуристка Евгения Медведева. Свой выбор она сделала на избирательном участке в Центре спорта и образования "Самбо - 70".

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Первые выборы спортсменка назвала ответственным и важным мероприятием в своей жизни. "Первое голосование, ощущения необычные, но рада, что это произошло в моей родной школе", - рассказала она.

Отдав свой гражданский долг, фигуристка поехала в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, где она учится с прошлого года. Медведева рассказала студентам, что планирует выступить на Олимпийских играх 2022 года, а также стать тренером и открыть свою спортивную школу.

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