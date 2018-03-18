Губернатор Подмосковья Воробьев проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проголосовал на выборах президента РФ на Избирательном участке №3946, что находится в поселке Барвиха Одинцовского района области. Вместе с ним на участок приехали жена и дочь.

- Сегодня важный день. Все участки в Подмосковье открылись, мы контролируем процесс голосования. Знаем, что явка хорошая, люди идут голосовать, - сказал журналистам глава региона.

В Подмосковье на выборах президента голосуют почти 5,6 миллиона человек. Освещают работу избирательных участков более 800 журналистов, для которых в Одинцове работает медиацентр, где имеется возможность в режиме онлайн подключиться к любому избирательному участку.