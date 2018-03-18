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18.03.2018 20:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка к 18 часам в Москве превысила 52 процента

Текст: Александр Мелешенко

Явка в столице по состоянию на 18 часов составила 52,78 процента - по разным районам Москвы проголосовало от 46 до 66 процентов избирателей. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"На прошлых президентских выборах в 2012 году явка к 18 часам была меньше - она составляла 49,12 процента", - напомнил он.

Как голосовали участники президентской кампании 2018 года

Особенно высокую явку демонстрируют отдельные избирательные участки. К примеру, в аэропорту Внуково, где участок открылся раньше обычного - в 6 часов утра - проголосовало к 18 часам 72 процента избирателей.

На вокзалах явка составила от 70 до 90 процентов. На Казанском вокзале, где могут проголосовать бездомные, явка достигла 80 процентов.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты 3620 избирательных участков - за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке - посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте.

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