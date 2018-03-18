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18.03.2018 13:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка на выборах в Москве к полудню достигла 18,14 процента

Текст: Александр Мелешенко

Москвичи продолжают активно приходить на избирательные участки в столице - по состоянию на 12 часов дня явка составила 18,14 процента, что ощутимо выше такого же показателя прошлых президентских выборов 2012 года.

"Тогда к полудню проголосовали 13,6 процента московских избирателей", - напомнил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

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В лидеры по активности избирателей среди районов Москвы вышел Троицкий административный округ - там проголосовали 25,28 процента избирателей. Также более 20 процентов избирателей проголосовали в районах Северный, Выхино-Жулебино, Москворечье-Сабурово и других. Наименьшая активность в Измайлово - там проголосовали 9,48 процента избирателей.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты более 3620 избирательных участков - за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке - посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.

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