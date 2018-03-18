Максим Станиславович, у всех очень много вопросов в связи с предстоящим запуском движения по Московским центральным диаметрам. Есть ли уже какие-то подробности, как будут интегрироваться поезда в существующее расписание, билетные системы, ориентировочные даты запуска?
Максим Ликсутов: Программа будет реализовываться в несколько этапов. Наша целевая модель - поезда должны ходить раз в шесть минут. И поехать мы хотим уже в следующем году. Это огромная по масштабу программа, которая находится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина. Некоторые диаметры доходят до 50-80 км. Задача, поставленная нам, - значительно увеличить частоту движения поездов без отмены существующих. Приход к целевому сценарию будет проходить в несколько этапов, как это было на МЦК.
По поводу билетной системы уже понятно, что она будет построена на базе городских тарифов и проездных, карты "Тройка" и других типов билетов.
Кроме того, мы просчитали интеграцию МЦД с остальными видами транспорта. Будет много пересадок на МЦК, станции метро, наземный транспорт, проработаны максимально удобные пешеходные связи. Поезда МЦД будут останавливаться на всех станциях, наша задача - встроить железную дорогу в городской транспорт, как Московский метрополитен.
Кроме того, мэр Москвы поручил максимально продумать пешую доступность станций. Вокруг железнодорожных станций сейчас проводим анализ пешеходных связей - он нужен, чтобы сделать для жителей близлежащих домов максимально удобный подход к платформам.
Ранее озвучивалось, что поезда на МЦД будут ходить быстрее, чем электрички сейчас. За счет чего?
Максим Ликсутов: На нескольких участках будущих диаметров строятся дополнительные главные пути - на Белорусском, Курском направлениях. Они должны быть запущены уже в этом году. Их ввод позволит перераспределить существующие пригородные поезда и дать приоритет проезда электричкам МЦД.
Когда планируется запуск движения?
Максим Ликсутов: Проект на самом деле очень сложный, есть много нюансов, участников, поэтому пока консервативно скажу - в 2019 году, хотя мы делаем с нашими партнерами из РЖД все, чтобы это случилось как можно скорее.
Еще один вопрос, который всех взволновал, - возможный переезд терминала аэроэкспресса Шереметьево с Белорусского вокзала на Савеловский...
Максим Ликсутов: Могу сказать, что никаких решений по этому поводу нет. Высказывалось мнение, что перенос якобы нужен потому, что двухэтажный поезд не пройдет под путепроводом у Белорусского вокзала. На самом деле он нормально проходит, нет с этим никаких проблем.
Сам же вопрос поднимается в связи с поиском наиболее удобного места для пассажиров с учетом наших планов по увеличению поездок на пригородных поездах, а также будущим открытием новой станции Большой кольцевой линии около Савеловского вокзала, которая тоже будет удобна многим. Но пока это всего лишь дискуссия, которая постоянно идет в транспортном комплексе.
Мнение москвичей учтут при принятии окончательного решения? Что вы сами думаете по этому поводу?
Максим Ликсутов: Обязательно учтут. Думаю, пассажиры аэроэкспресса привыкли к площади Белорусского вокзала. Кроме того, здесь теперь есть трамвай, который связывает площадь Тверской Заставы с тремя вокзалами.
Будем вместе с москвичами оценивать плюсы и минусы, найдем взвешенное решение. Необходимости принимать его сегодня точно нет. Так что никакой спешки в этом вопросе не будет.
Полную версию "Делового завтрака" с Максимом Ликсутовым читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".
Первые 9 городских электричек "Иволга" для Московских центральных диаметров поступят в столицу уже в третьем квартале этого года. Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания и Тверской вагоностроительный завод заключили контракт на поставку поездов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Трансмашхолдинга, в который входит завод, в контракт в общей сложности входят 23 состава. Оставшиеся 14 электричек ЦППК поступят в четвертом квартале.
Напомню, заявка завода оказалась единственной на конкурсе, объявленном ЦППК в конце прошлого года. Планируется, что поезда будут курсировать на первом МЦД Лобня-Одинцово. Две таких электрички уже ходят на Киевском направлении. Они приспособлены для маломобильных пассажиров, стоит усовершенствованный климат-контроль, широкие двери 1400 мм, туалеты, нет тамбуров. Общая стоимость контракта составит 11,7 млрд рублей.
Собянин открыл на Варшавском шоссе новую эстакаду
Новая эстакада через Варшавское шоссе открылась на въезде в Щербинку. По словам мэра Сергея Собянина, сооружение решит важную дорожную проблему Новой Москвы и Южного Бутова.
"Щербинка разрезана крупным шоссе и железнодорожной магистралью, - напомнил Собянин, - поэтому новые автомобильные связки здесь очень нужны. В прошлом году мы запустили эстакаду у станции, теперь открываем новый объект".
Эстакада находится на съезде с Варшавки на улицу Маршала Савицкого. Она позволяет выехать в сторону центра без пробок у железнодорожной станции. По этому сооружению также могут развернуться водители, которые едут по вылетной магистрали в сторону области. Длина эстакады - 606 м, а с учетом подъездов к ней протяженность дорог на развязке превысила километр. Несмотря на этот серьезный объем, строители уложились в полтора года, закончив работы на 8 месяцев раньше срока, сказал глава компании-подрядчика Гай Гадаев.
Возведение эстакады - лишь часть реконструкции Варшавки. Здесь продолжается расширение основного хода и строительство дублера, на пересечении с железнодорожной улицей строится тоннель. Это поможет проще выезжать из Бутова в сторону центра, пробок станет меньше и на дороге в Подольск. После окончания всех работ Варшавка станет свободнее на 37%. Мэр поручил строителям сдать объекты до конца этого года.
С учетом обновления Варшавки общая протяженность новых дорог, путепроводов, тоннелей и эстакад в Москве в этом году составит 115 километров.