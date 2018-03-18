Минтранс приступил к проектированию технологического транспортного кластера, который расположится на территории Российского транспортного университета (МИИТ) в Москве.

Здесь возведут конгресс-выставочный центр с подземной парковкой, построят фундаментальную научную библиотеку транспорта, национальный музей транспорта, учебно-испытательную лабораторию, национальный центр цифрового инжиниринга, испытаний, сертификации интеллектуальных транспортных систем.

Сейчас в библиотеке МИИТа четыре миллиона книг, колоссальный пласт редких инженерных альбомов. Большая часть оцифрована и уже есть в сети, но необходимо собирать и анализировать все, что происходит в научном мире и дать возможность с этим работать студентам, аспирантам, ученым, пояснил "Российской газете" директор административного департамента минтранса Константин Пашков.

Он будет не совсем обычного формата. Это будет музей с цифровой архитектурой, постоянно меняющейся и обновляющейся экспозицией. Он станет площадкой, где можно изучить экспонаты, получить опыт и применить его на практике. Университет должен стать центром компетенций. Уже есть договоренность с Агентством стратегических инициатив создать "точку кипения", где транспортники смогут в свободном формате обсудить свои идеи.

Дворец культуры МИИТа сносить не планируют. Как рассказал Пашков, его реконструируют, как и существующий спортивный комплекс для студентов. Спортивные залы переоборудуют с возможностью их трансформации в зрительные залы. На крыше будут летние игровые спортивные площадки.

Учебный корпус в Новосущевском переулке переделают в современное общежитие для студентов и аспирантов со спортивными площадками и местами отдыха на крыше. Будут там столовая, универсальный спортзал. Учебно-лабораторный корпус N1 реконструируют, создадут внутренние остекленные крытые дворы-атриумы. Здание расширят за счет надстройки этажей и строительства конференц-зала. Все здания трех участков свяжут между собой надземными переходами.

Проектирование всех зданий займет не менее года, сама стройка - не менее двух лет

Эскизный проект придумали и создали студенты университета. Они сами дали название проекту "Образцово" (по одноименной улице в честь выдающегося профессора МИИТа В.Н. Образцова). Планируется, что проектированием всего кластера также займутся студенты. В общей сложности проектирование всех зданий займет не менее года, стройка - не менее двух лет. В минтрансе рассчитывают реализовать проект в шестилетнем цикле.

В этот проект вложат не менее 20 миллиардов рублей. В госпрограмму развития транспортной системы уже заложено под проект 3,8 миллиарда. Еще ведомство просит у минобрнауки 6,5 миллиарда рублей. Более 15 миллиардов рублей будет заложено в госпрограмме по развитию транспорта на 2021-2025 годы, которая сейчас верстается. Средства немалые, но в МИИТе с 1974 года не было построено ни одного нового здания. Да и капвложения в транспортное образование с 2004 года были точечными - только на нужды, без которых образовательный процесс мог бы встать.

Кроме обновления фасада минтранс намерен гармонизировать систему подготовки кадров в целом, участвовать в формировании стандартов по всем видам подготовки специалистов в транспортной отрасли. "Вуз будет бороться за право присуждать свои ученые степени, принимать образовательные программы и учить по ним", - сказал Пашков. Это повысит и экспортный потенциал российского транспортного образования. Сейчас за обучение иностранных студентов отраслевые вузы получают 500 миллионов рублей. Эту сумму хотят утроить в ближайшие годы.