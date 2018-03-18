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18.03.2018 16:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Мобильные избиратели" в столице пропускают к урнам рожениц

Текст: Сергей Бабкин

Благодаря проекту "Мобильный избиратель" жители Москвы впервые попали на голосование даже на закрытые для широкой публики участки. Корреспондент "РГ", например, прикрепился к роддому в ГКБ имени Ерамишанцева на северо-востоке.

Этот адрес - улица Костромская, 3 выдал портал "Госуслуги" при регистрации заявления в ЦИК. Участок оказался ближе всего к моей работе в воскресенье. И в 8 часов утра избирательная комиссия действительно начала там работу. Но понятно, что в приоритете у нее были именно роженицы. По словам сотрудников УИК, с раннего утра избирательную урну отправили по палатам с комиссией. Ведь многие пациентки находятся здесь на постельном режиме, а кто-то не может отойти от новорожденного малыша. Ну а мам, которые все-таки пришли голосовать сами, « мобильные  избиратели» - в большинстве своем мужчины, безропотно пропускали вперед. Еще бы! Эти женщины умудрялись делать практически одновременно два очень важных в жизни дела. Они уже произвели на свет нового гражданина России, а теперь выбирали главу государства. "Я, правда, не ожидал, что окажусь в роддоме. Думал, здесь просто стационар. Но так даже интереснее», - признался журналистам Игорь Малышкин из Курской области, который приехал к друзьям в Отрадное на недельный отпуск и решил проголосовать в больнице.

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Участок тут находится на втором этаже в небольшом актовом зале. Прозрачная урна к обеду почти доверху заполнилась бюллетенями: будущие мамы оказались особенно активными избирательницами. И это понятно: ведь теперь они отвечают не только за себя, но и за будущее своих детей. Вот за него они и голосовали.

Каждому избирателю на память дарили воздушный шар с отметкой: "Мы выбрали президента".

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