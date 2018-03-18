На избирательных участках в Подмосковье дежурят более 23 тысяч спасателей

На избирательных участках в Подмосковье дежурят 23 174 спасателя, сообщил журналистам начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области по Одинцовском району Владимир Сторожук.

- В обеспечении безопасности проведения выборов президента РФ от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций задействовано 19 724 человека и 3 762 единицы техники, в том числе от МЧС России - 3 450 человек и 500 единиц техники", - рассказал Сторожук журналистам в едином информационном центре в Одинцове.

Помимо спасателей на каждом участке работают полицейские и сотрудники противопожарных служб. Ранее глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова рассказала журналистам, что все сотрудники избирательных комиссий прошли инструктаж и учебные тренировки на случай любых непредвиденных ситуаций.