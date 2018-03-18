На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП

На Кутузовском проспекте в районе дома № 57 произошло ДТП с участием трёх автомобилей. По данным столичного управления ГИБДД, один человек погиб, шестеро пострадали.

Как сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения, движение по направлению в область по Кутузовском проспекту существенно затруднено, на месте работают оперативные службы.

Возможны кратковременные перекрытия. Водителей просят выбирать маршруты - объехать место аварии можно по Мичуринскому проспекту, а также по Большой Филевской улице.

По данным пользователей сервиса "Яндекс.Пробки", затор стоит в обе стороны. В область от Третьего транспортного кольца. В центр проезжая часть свободна, но из-за зевак дижение также затруднено.