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18.03.2018 15:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наблюдатели из Узбекистана высоко оценили избирательные технологии в Москве

Текст: Любовь Проценко

На избирательный участок N 90 в Пресненском районе корреспонденты "РГ" приехали одновременно с группой иностранных наблюдателей из Узбекистана. Они внимательно посмотрели на ход голосования, работу комплексов обработки избирательных бюллетеней, всю организацию участковой избирательной комиссии.

Фото: Александр Розенбаум проголосовал на выборах президента России

- Все очень хорошо устроено, - поделилась мнением Людмила Кашелапова, депутат нижней палаты парламента Узбекистана, член комитета по демократическим институтам. - Мы с утра проехали уже по десяти избирательным  участкам, и везде все идет спокойно. Мне очень интересно было оценить роль участия в выборах Общественной палаты. Понравилось, что они взяли под свое наблюдение практически всю Москву. Когда вернемся в Ташкент, обсудим возможность использования этого опыта и у нас - в будущем году в республике состоятся выборы в парламент, и мы тоже заинтересованы  в том, чтобы они прошли так же демократично, как проходят у вас выборы президента.

А зампредседателя участковой избирательной комиссии N 90 Дмитрий Перфильев добавил: "У нас сегодня побывали и наблюдатели из Франции. Осмотрели видеонаблюдение, КОИБы - нам же даже считать не придется протоколы, машина автоматически засчитывает каждый бюллетень и немедленно отправляет свежие данные о ходе голосования в систему "ГАС-выборы". Поскольку русского языка наблюдатели из Парижа не знают, они просто показали два больших пальца - знак, что им очень все понравилось".  

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