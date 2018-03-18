Победа Путина: На выборах он набрал в Москве более 71 процента голосов

После обработки 9,36 процента протоколов в Москве явка составила 60,08 процента, а среди кандидатов уверенно лидирует Владимир Путин - на его счету 71,15 процента голосов. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По другим кандидатам голоса пока распределились следующим образом: Грудинин - 12,01 процента, Жириновский - 4,81, Собчак - 4,06, Явлинский - 3,21, Титов - 1,56, Бабурин - 0,98 и Сурайкин - 0,77 процента.

Как подчеркнул Горбунов, подсчет голосов, как и в целом выборы в столице проходят в штатном режиме. "Все проходит спокойно и тихо, жалоб и обращений нет", - отметил председатель МГИК.

Полные данные после обработки всех протоколов в столице обещают назвать в 10 часов утра 19 марта. По словам Горбунова, явка в Москве на прошлых президентских выборах в 2012 году составила 58,13 процента. То есть в этот раз москвичи были более активны. К тому же явка по Москве пока чуть превышает и данные по стране в целом.