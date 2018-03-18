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18.03.2018 15:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

После голосования в Москве горожане идут на фестиваль "Мос/Еда!"

Текст: Ангелина Зеленькова

Городской ярмарочный фестиваль "Мос/Еда!" оказался очень востребован у москвичей. После голосования многие отправляются в палатки, расположенные неподалеку от избирательных участков. Одну из ярмарочных площадок посетил и корреспондент "РГ" в районе Люблино на юго-востоке столицы.

Неподалеку от второго корпуса школы №2092, где разместились участки №1453 и № 1454, разместились две яркие палатки. В одной горожанам предлагают подкрепиться пирожками и булочками с чаем или глинтвейном, в другой - торгуют фермерскими товарами.

"Полную сумку продуктов купила - сайру, кильку, скумбрию, еще котлет домашних. Продукты фермерские, а стоят дешево", - поделилась с "РГ" 60-летняя пенсионерка Валентина Счастливцева, заглянувшая на фестиваль с внуком после голосования.

Фото: пресс-служба главы Ингушетии
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"Это очень удобно, не надо идти в магазин, к тому же внуку нравится - кругом веселая музыка, к тому же волонтеры заняли мини-хоккеем. Вернемся домой и накроем стол, у меня уже, наверное, пирожки подошли, пока я голосовала", - продолжает пенсионерка. День голосования в ее семье - всегда праздник. Первым сегодня проголосовал сын Вячеслав - он встал раньше всех и по пути на работу зашел на избирательный участок.

В семье Журавлевых, в которой растут четверо маленьких детей, тоже праздник. Глава семьи Алексей Журавлев внимательно следит за малышней, пока та танцует, кидает мяч и веселится с волонтерами фестиваля "Мос/Еды!".

"Я уже проголосовал, жду жену. Хорошо, что есть возможность занять детей. Этот день очень важен для нас - мы выбираем свое будущее", - сказал он "РГ".

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