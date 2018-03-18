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18.03.2018 15:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Потомки Льва Толстого проголосовали в Ясной Поляне

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: пресс-служба правительства Тульской области Фото: пресс-служба правительства Тульской области
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Потомки Льва Толстого проголосовали в Ясной Поляне в сельском клубе. Владимир Толстой отметил, что обстановка на участке уютная и радостная.

На брифинг в пресс-центр избирательной комиссии Тульской области директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая пришла с супругом - правнуком великого писателя, советником Президента РФ по вопросам культуры Владимиром Толстым и двумя сыновьями. Для Андрея и Ивана это были первые выборы.

Фото: Пресс-служба администрации Тульской области
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По словам Екатерины Толстой, вся семья проголосовала на именном избирательном участке "Лев Толстой". Он расположен в клубе деревни Ясная Поляна. В 2011 году этот избирательный участок получил имя великого земляка яснополянцев, и тогда же клуб и территория вокруг были благоустроены. С тех пор в этом сельском ДК проходят  культовые показы и встречи с выдающимися деятелями культуры.

- Мы очень любим наш именной участок, - отметил Владимир Толстой. - Это сельский клуб, там часто проходят творческие встречи. Атмосфера всегда уютная, радостная.

А Екатерина Толстая добавила, что сегодня на участке "Лев Толстой" показывают фильм и дают концерты. К тому же в музее-усадьбе для тех, кто голосует впервые, организованы специальные культурные программы.

- А еще на участке все могут угоститься яснополянскими пирожками, - добавила Екатерина Толстая. - Люди приходят туда, как на праздник.

Младший сын Иван Толстой отметил, что для него было очень важно проголосовать и внести свой вклад в будущее своей страны.

- Мы представляем молодое поколение туляков, россиян, - поддержал его старший брат Андрей. - Сегодня мы пришли на выборы, потому что нам важно, какой будет наша страна завтра.  

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