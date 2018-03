"Призрак Оперы" вернулся в Москву

В Москву на три концерта вернулся знаменитый мюзикл "Призрак Оперы". На сцене Государственного Кремлевского дворца в эти дни показали уже знакомую москвичам постановку в концертном исполнении.

Зрителям представили новую версию популярного спектакля - артисты исполнили все композиции из "Призрака Оперы" в сопровождении Большого симфонического оркестра, который находился прямо на сцене. В его составе - 45 человек, которые смогли показать всю красоту и мощь музыки Эндрю Ллойда Уэббера. За дирижерским пультом - Кристен Блоджетт, которая вот уже тридцать лет работает с этим мюзиклом.

Знаменитые мелодии английского композитора знакомы каждому. Даже те, кто не видел этот спектакль, наверняка слышали его заглавную композицию - The Phantom of the Opera (Призрак Оперы). Концерты стали посвящением Эндрю Ллойду Уэбберу накануне его 70-летия - свой юбилей композитор будет отмечать 22 марта.

Мюзикл вернулся в Москву после двухлетнего расставания. Он с большим успехом шел на столичной сцене с осени 2014 года два театральных сезона. Вместе с ним к своим ролям вернулись и артисты московской постановки. Для зрителей выступили Дмитрий Ермак (Призрак), Елена Бахтиярова и Тамара Котова (Кристин Даэ), Евгений Зайцев (Рауль), Юрий Мазихин (месье Фермин), Алексей Бобров (месье Андре), Ирина Самойлова и Екатерина Лехина (Карлотта Гвидичелли), Елена Чарквиани (Мадам Жири), Алексей Сулимов (Убальдо Пианджи) и многие другие.

Для того, чтобы воссоздать атмосферу оперного театра, где разворачивается действие мюзикла, на сцене установили огромный экран. На нем - вместе с композициями спектакля - менялись одна за другой декорации - зритель вместе с артистами оказывался то в подземелье Призрака, то за кулисами оперной сцены, то на крыше здания театра.

Концертный формат спектакля поставил перед артистами сложную задачу - они выступали без грима и театральных костюмов, которые помогают представить того или иного персонажа. Зал видел выступающих такими, какими видит крайне редко - артистов "не скрывали" их герои. И в то же время они находились в образе, так что у зрителей не возникало вопросов, кто сейчас перед ними.