В аэропорту Внуково к полудню проголосовали 44 процента избирателей

В аэропорту Внуково к 12 часам дня проголосовали 44 процента приписанных избирателей. Этот участок начал работу на два часа раньше обычного - в 6:00. Об этом рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"382 человека проголосовали в аэропорту Внуково по состоянию на 12:00, что составляет 44 процента от тех людей, которые туда приписались", - пояснил он.

Время голосования в аэропорту было перенесено для удобства людей, которые вылетают из аэропорта и работают там. В целом по Москве явка к полудню составила 18,14 процента.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открыты 3620 избирательных участков - за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке - посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте nashvybor2018.ru.