В Москве на избирательных участках выстроились очереди из голосующих

С самого утра голосование на выборах президента в столице началось так активно, что на многих избирательных участках Москвы образовались небольшие очереди из желающих проголосовать. Ожидание в них, впрочем, не превышает двух-трех минут. В этом убедился корреспондент "РГ" на участке N155 в Тверском районе столицы. О похожей ситуации сообщают очевидцы и с других участков.

На участке N155 очередь образовалась в первую очередь из-за голосующих не по месту жительства, рассказала "РГ" председатель УИК N155 Юлия Лившиц.

"Желание проголосовать на нашем участке изъявили более 300 человек, проживающих в других местах. Из них около 100 москвичей, остальные люди из других регионов", - отметила она. Один из таких голосующих, Марс Измаилов, рассказал "РГ", что живет в Щелково, но там ему голосовать не очень удобно. "Мне сегодня нужно на работу, поэтому я заранее прикрепился к подходящему участку и пришел с самого утра", - пояснил он.

Напомню, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открылись более 3,5 тысячи избирательных участков - за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке - посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте "nashvybor2018.ru".