Новости

Строители космодрома Восточный проголосовали на выборах президента 10:08
Глава ЦИК проголосовала, испробовав механизм "мобильный избиратель" 09:50
Володин проголосовал на выборах президента 09:45
Борис Титов проголосовал в Абрау-Дюрсо на выборах президента РФ 09:45
Пушков рассказал, к чему приведет вступление Украины в ЕС 09:44
В Волгоградской области начался референдум о часовом поясе 09:40
Хабаровские хоккеисты проголосовали всей командой 09:35
На избирательных участках в Подмосковье дежурят более 23 тысяч спасателей 09:33
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании "российского вмешательства" 09:27
В аэропорту Красноярска открыли избирательный участок для путешественников 09:19
В Сербии открылись участки для голосования на выборах президента РФ 09:13
В Подмосковье открылись 4,2 тысячи участков для голосования 09:02
90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала в Красноярске 08:55
В Москве на избирательных участках выстроились очереди из голосующих 08:52
В Еврейской автономии голосуют на именных участках 08:47
Как найти свой избирательный участок 08:44
Синоптики пообещали москвичам комфортную для прогулок погоду 08:35
В столице открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами 08:28
На буровых платформах в Каспийском море прошли выборы президента 08:07
В Москве открылись 3620 избирательных участков 08:00
На Сахалине и Курилах уже проголосовала почти половина избирателей 07:48
Более половины избирателей на Колыме уже отдали свои голоса 07:42
Новая реклама iPhone X случайно раскрыла баг системы 07:38
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля 07:29
В Москве 15 избирательных участков открылись раньше 8 утра 07:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Как найти свой избирательный участок
Как найти свой избирательный участок
18.03.2018 08:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве на избирательных участках выстроились очереди из голосующих

Текст: Александр Мелешенко

С самого утра голосование на выборах президента в столице началось так активно, что на многих избирательных участках Москвы образовались небольшие очереди из желающих проголосовать. Ожидание в них, впрочем, не превышает двух-трех минут. В этом убедился корреспондент "РГ" на участке N155 в Тверском районе столицы. О похожей ситуации сообщают очевидцы и с других участков.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Как найти свой избирательный участок

На участке N155 очередь образовалась в первую очередь из-за голосующих не по месту жительства, рассказала "РГ" председатель УИК N155 Юлия Лившиц.

"Желание проголосовать на нашем участке изъявили более 300 человек, проживающих в других местах. Из них около 100 москвичей, остальные люди из других регионов", - отметила она. Один из таких голосующих, Марс Измаилов, рассказал "РГ", что живет в Щелково, но там ему голосовать не очень удобно. "Мне сегодня нужно на работу, поэтому я заранее прикрепился к подходящему участку и пришел с самого утра", - пояснил он.

Напомню, 18 марта в России проходят выборы президента страны. В Москве открылись более 3,5 тысячи избирательных участков - за ходом голосования следят наблюдатели как непосредственно на участках, так и через видеотрансляцию. По две камеры установлены в каждом участке - посмотреть изображение с них может любой желающий на сайте "nashvybor2018.ru".

Главное сегодня

Выборы президента России-2018
Посол: Британские власти хотят заработать очки за счет дела Скрипаля
Лавров рассказал, спецподразделения каких стран Запада действуют в Сирии
Силуанов: Минфин может в этом году еще раз разместить евробонды
Пушков рассказал, чем не нравится сенаторам США "Северный поток-2"