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18.03.2018 08:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве открылись 3620 избирательных участков

Текст: Любовь Проценко
Ровно в 8:00, как и положено, в Москве открылись 3620 избирательных участков по выборам Президента России. Проголосовать на них можно будет до 20:00.

Все площадки без исключения, как рассказал "РГ" руководитель Москгоризбиркома Валентин Горбунов, оснащены металлоискателями. Поэтому он обратился к москвичам с просьбой по возможности не брать с собой на голосование крупногабаритные сумки или какие-то другие предметы, требующие дополнительного осмотра сотрудниками полиции на входе в участок.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Кроме того, традиционно на всех избирательных участках столицы оборудовано видеонаблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов. С этой целью на каждом из них установлены по две видеокамеры.

Новшество текущих выборов - впервые камеры видеонаблюдения будут работать и в территориальных избирательных комиссиях.

Посмотреть трансляцию с любого избирательного участка, из любой территориальной комиссии сможет любой желающий.

А быстрее и более точно подсчитать голоса и итоги выборов помогут комплексы обработки избирательных бюллетеней - ими оснащен почти  каждый второй участок. А там, где бюллетени будут считать вручную, используют технологию QR-кодирования.

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Еще одно новшество текущей избирательной кампании - отмена "крепостного права" - системы, при которой избиратель мог голосовать только по месту регистрации, или, взяв открепительный талон, но выдавали его опять же по месту регистрации.

В ходе этих выборов впервые появилась возможность принять в них участие по месту фактического нахождения. По словам Валентина Горбунова, воспользовались ею порядка 430 тысяч избирателей-немосквичей, проживающих в столице.

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Услуга оказалась востребованной и среди избирателей с московской пропиской, которые 18 марта будут находиться на рабочих местах не по месту жительства. Это строители, энергетики, коммунальщики, медработники, а также те, кто будет обеспечивать избирательный процесс на избирательных участках - члены комиссий, сотрудники полиции, МЧС.

В то же время порядка 242 тысяч москвичей пожелали голосовать в других регионах. Таким образом, общее увеличение численности избирателей в Москве не превысит 2,5 процента. Напомню, в избирательные бюллетени внесены фамилии 8 кандидатов.

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