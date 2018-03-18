В Орловской области проголосовала треть избирателей

В Орловской области по данным на 12 часов по местному времени на выборах президента РФ проголосовало 30,4 процента избирателей.

Наиболее активными стали жители Колпнянского и Сосковского районов, где к полудню явка составила 45 и 49 процентов соответственно.

К слову, по данным на 10 часов явка составила 12,25 процента. Всего в списки включено 627,45 тысячи избирателей. Из них свыше 8,7 тысячи смогут реализовать свое активное избирательное право впервые.

Как сообщили в облизбиркоме, все 730 участков в регионе открылись своевременно. Из них десять образованы в местах временного пребывания избирателей. На 63 участках в Орле, Ливнах и Мценске используются комплексы обработки избирательных бюллетеней.