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18.03.2018 09:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье открылись 4,2 тысячи участков для голосования

Текст: Ирина Рыбникова

Все 4239 избирательных участков, образованных в Подмосковье для голосования на выборах президента страны, приступили к работе, сообщили в Мособлизбиркоме.

В их числе 23 участка в воинских частях, 10 в СИЗО, 8 в торговых центрах, 6 в аэропортах. Все участки, подчеркивают в Мособлизбиркоме, доступны для инвалидов.

1703 избирательных участка области оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, на остальных применяется технология QR-кода, которая исключает возможность возникновения ошибок и искажения данных при подсчете. 2 170 избирательных участков оборудованы системами видеонаблюдения.

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