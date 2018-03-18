В Подмосковье открылись 4,2 тысячи участков для голосования

Все 4239 избирательных участков, образованных в Подмосковье для голосования на выборах президента страны, приступили к работе, сообщили в Мособлизбиркоме.

В их числе 23 участка в воинских частях, 10 в СИЗО, 8 в торговых центрах, 6 в аэропортах. Все участки, подчеркивают в Мособлизбиркоме, доступны для инвалидов.

1703 избирательных участка области оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, на остальных применяется технология QR-кода, которая исключает возможность возникновения ошибок и искажения данных при подсчете. 2 170 избирательных участков оборудованы системами видеонаблюдения.