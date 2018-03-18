В столице открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве только что открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента. Эта структура в течение всего дня будет отслеживать, как идет голосование, есть ли нарушения, работает ли видеонаблюдение на участках.

Штаб базируется на Берсеневской набережной. В центральном офисе с раннего утра находятся представители Общественной палаты Москвы, председатель городской Думы Алексей Шапошников, уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, доверенные лица нескольких кандидатов в президенты.

Постоянно работает видеоцентр: 56 наблюдателей следят за обстановкой на участках и при необходимости сообщат о конфликтных ситуациях в группу разбора. В любой момент готовы выехать на пункты голосования участники мобильных групп. Непосредственно на местах задействованы 4 834 независимых наблюдателя, которые прошли обучение в Общественной палате. Это впервые позволило направить представителей ОП на все участки в Москве.