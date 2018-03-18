В Туле ФК "Арсенал" проголосовал на участке "Спортивный"

Команда ФК "Арсенал" проголосовала в полном составе на тематическом участке "Спортивный". На избирательном участке ее ждали болельщики.

Футболисты и тренерский состав "Арсенала" приехали на участок почти к открытию нового тематического участка "Спортивный". Впервые в этом году голосовали игроки молодежки "Арсенала" Святослав Артюшкин и Игорь Веприков.

- Для меня это первый опыт голосования на президентских выборах, - поделился Святослав Артюшкин. - Буду обязательно участвовать и во всех будущих.

На участке, несмотря на раннее утро, футболистов ожидали болельщики. После голосования фанаты окружили кумиров с просьбами об автографах. Шарфы и мячи для подписей они принесли с собой.

- Нам очень понравилось, как нас встретили на тематическом избирательном участке "Спортивный". Мы почувствовали, что весь город болеет за "Арсенал", и люди поддерживают нас не только на стадионах, но и на улицах. - заметил второй тренер команды Игорь Семшов.

Справка "РГ":



Традиция давать имена избирательным участкам появилась в Тульской области в 2011 году. Первые два участка получили имена "Лев Толстой" и "Куликово поле". Сегодня в регионе уже 50 таких участков в 23 районах области. 14 из них расположены в Туле. Среди них участки, посвященные знаменитым оружейникам разных поколений, например, Никите Демидову и Василию Грязеву. А также известным брендам региона: "Тула пряничная", "Тульская гармонь", "Белевская пастила". В этом году открылись два новых именный участка - "Герои России" и "Высоцкий".