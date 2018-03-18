Голосование по выборам президента РФ началось на Чукотке

На выборах президента открылись избирательные участки в самом восточном субъекте РФ - Чукотском автономном округе.

В восьми муниципальных районах округа избиратели пришли голосовать, когда в Москве было еще 23.00 17 марта.

Всего на Чукотке в списках 33 208 избирателей. Традиционно выборные кампании проходят в округе при достаточно высокой активности избирателей. Так, на думских выборах 2016 года регион показал явку заметно выше средней по стране.

Такси в столице округа Анадыре в день выборов президента России будет возить избирателей до участков бесплатно. По словам инициатора акции и владельца транспортной компании, избирателю достаточно сказать водителю: "Я на выборы".

Несмотря на бесплатный для пассажиров проезд, зарплату водители получат в соответствии с тарифами и отработанным временем.Накануне председатель Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Оксана Талызина в телевизионном эфире рассказала избирателям округа об организации процесса голосования и призвала их прийти на избирательные участки.