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18.03.2018 09:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Хабаровские хоккеисты проголосовали всей командой

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба администрации Хабаровского края Фото: Пресс-служба администрации Хабаровского края
Фото: Пресс-служба администрации Хабаровского края

Хоккеисты хабаровского клуба "Амур", которые выступают в КХЛ, а также игроки молодежной команды "Тигры Амура" приняли участие в выборах президента РФ.

- Голосовали на избирательном участке №160, организованном в 38-й школе-й Хабаровска. Почему? Потому что в ней когда-то учился один из тренеров нашей команды Станислав Басов. К тому же совсем скоро это учреждение образования отметит 80-летие, - рассказали в пресс-службе ХК "Амур".

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Отдать гражданский долг приехали все игроки с российским гражданством, даже те, кто в концовке чемпионата получил травму. Среди них был капитан "Амура" Виталий Атюшов.

- То, что правая рука травмирована - не проблема, - сказал он. - Отметку за "своего" кандидата я могу поставить и левой рукой. Выборы - это долг каждого гражданина. Команда написала заявления о прикреплении к одному участку, чтобы проголосовать всем вместе, а потом встретиться с поклонниками.

Ученики школы, жители Кировского района Хабаровска, болельщики, специально приехавшие на избирательный участок № 160, фотографировались с игроками, брали автографы у хоккеистов. А те в свою очередь угощали фанатов фирменными пирожными с эмблемой команды.

Между тем, по данным на 15 часов, явка избирателей в Хабаровском крае составила 50,6 процента. Активнее всего голосуют жители северных районов региона - Комсомольского и Аяно-Майского.

По словам председателя краевой избирательной комиссии Геннадия Накушнова, все избирательные участки работают в штатном режиме, серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено.

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