На избирательных участках Приамурья образовались очереди

В Амурской области открылись 772 избирательных участка для выборов президента России.

"Семьсот пятьдесят избирательных участков постоянные, двадцать два временные. Временные открыты в аэропортах, железнодорожных вокзалах, больницах и других общественных местах",- рассказал "РГ" Николай Неведомский, председатель региональной избирательной комиссии.

За первые тридцать минут голосования на некоторых избирательных участках проголосовало до восьмидесяти человек, что много для воскресного утра.

Десять избирательных участков в регионе открылись на час раньше обычного, в семь часов утра. "Закон позволяет это делать там, где специфика труда особая. Например, в локомотивных депо железнодорожники голосуют раньше, так как в 8 утра у них начинается рабочая смена",- сообщили в Амурской областной избирательной комиссии.

В области досрочно проголосовали 3498 человек - это работники отдаленных метеопостов, оленеводы, люди, работающие вахтовым методом.

Корреспондент "Российской газеты" позвонил в национальное эвенкийское село Бомнак, что в Зейском районе.

"У нас с утра настоящая метель, но на избирательном участке целая очередь из желающих проголосовать. Народ голосует активно",- рассказала Марина Подолько, глава Бомнакской сельской администрации.