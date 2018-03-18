На Камчатке участники "Берингии" приняли участие в выборах

Участники гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018» проголосовали на выборах, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Избирательные бюллетени 45 каюров заполнили прямо на маршруте.

- Гонка стартовала неделю назад, и с каждым днем участники уходят все дальше на север края. В настоящее время они находятся на территории Усть-Камчатского муниципального района, но маршрут новых этапов проходит вдалеке от населенных пунктов. Несмотря на это, участники заезда получили возможность реализовать свое избирательное право. Для этого к месту очередной стоянки, прибыла выездная участковая избирательная комиссия, - рассказал заместитель руководителя «Берингии-2018» Артем Чернов.

Как сообщает объединенный информационный пресс-центр Единого дня голосования на Камчатке, во всем крае выборы проходят под лозунгом «Камчатка! Голосуем первыми!».

В городе Елизово, по инициативе организаций, общественный транспорт возил пассажиров бесплатно с 8 утра до 14 часов дня.

Напомним, в крае работают 194 избирательных участка. По данным на 12 часов дня, свои голоса отдали 72 213 человек, таким образом явка составила 31,05 процента. Всего на территории Камчатского края в списки избирателей внесено 232,5 тысячи человек.