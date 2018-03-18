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18.03.2018 00:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Колыме открылись избирательные участки

Текст: Татьяна Дмитракова

В Магаданской области началось голосование на выборах президента Российской Федерации. Как сообщила заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Екатерина Никитская, в регионе открылось 87 стационарных избирательных участков и один временный - в Магаданской областной больнице. Еще 14 работают на морских судах, ведущих промысел. Все участки оборудованы системами видеонаблюдения для обеспечения безопасности выборов и прозрачности голосования.

На Колыме право голоса имеют более 105 тысяч человек. Свыше трех тысяч граждан, в силу профессии находящихся вдали от населенных пунктов, - старатели, оленеводы, метеорологи, рыбаки, - уже отдали свои голоса досрочно. Как сообщили в правительстве Магаданской области, на вертолетные перевозки для проведения досрочного голосования в отдаленной местности потребовалось около девяти миллионов рублей.

На этих выборах, по информации избирательной комиссии Магаданской области более пяти тысяч колымчан пожелали голосовать по месту нахождения, например, те кто живет, в Магадане, а зарегистрирован в поселках, кто учится в других регионах или находится в командировке. Семь тысяч молодых избирателей Колымы смогут впервые проголосовать на выборах президента.

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