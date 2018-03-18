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18.03.2018 07:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине и Курилах уже проголосовала почти половина избирателей

Текст: Инесса Доценко

Явка на участки для голосования в Сахалинской области на 15 часов местного времени составила 48,34 процента.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости
В Сахалинской области стартовали выборы президента России

- Самую большую активность показывают жители Курильского района - 67,24 процента, - рассказала "РГ" председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. - Количество проголосовавших на выборах президента Российской Федерации превышает аналогичный показатель, зафиксированный в 2012 году. Тогда к 15 часам свои голоса отдали 41,64 процента избирателей.

Кстати, на избирательных участках в городах и поселках области в этом году голосуют российские звезды театра и кино. Среди них - артисты Наталья Варлей, Сергей Степанченко, Ольга Будина, Ольга Кабо, Нина Шацкая, композитор Григорий Гладков... Во второй половине дня они проведут творческие вечера, вход на которые для островитян свободный.

Напомним, один из участков для голосования в Сахалинской области открылся сегодня первым в стране - в шесть часов утра по местному времени (22 часа 17 марта по московскому). Региональная избирательная комиссия приняла такое решение по просьбе добывающих уголь на Солнцевском разрезе шахтеров, которые рано приступают к работе.

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