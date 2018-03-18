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18.03.2018 09:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Николай Цискаридзе открыл голосование в приморском Артеме

Текст: Анна Бондаренко
В Приморском крае к 15 часам по местному времени проголосовало 44,99 процента от общего числа избирателей - или 663 тысячи 537 человек.
Фото: Пресс-служба Артемовского городского округа Фото: Пресс-служба Артемовского городского округа
Фото: Пресс-служба Артемовского городского округа

По данным краевой избирательной комиссии, активнее всего голосуют в Спасске-Дальнем - там явка составила 54,98 процента, в Октябрьском районе и Арсеньеве. Там явка составила 54,69 и 53,13 процента соответственно.

В Артеме в 8 часов утра на одном из избирательных участков в окружении юных балерин появился народный артист России Николай Цискаридзе. Ему вручили первый бюллетень, фотоальбом с видами города и набор шоколадных конфет от местного производителя.

Фото: Александр Петров/ТАСС
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Знаменитый артист и руководитель Академии русского балета, филиал которой открылся во Владивостоке в 2016 году, находился в Приморье в рабочей поездке. Утром 18 марта он возвращался в Москву и заранее написал заявление о голосовании по месту пребывания - в городе Артеме, где находится Международный аэропорт Владивосток.

Артист охотно фотографировался с поклонниками, оказавшимися в это время на участке, раздавал автографы и рассказал, что всегда ходит на выборы.

"Это гражданский долг, который очень почетно и приятно исполнять. Помню, когда были молодыми, мы всегда активно обсуждали выборы, всегда ходили голосовать. От выборов жду, конечно, перемен к лучшему, но обязательно должна быть стабильность, уверенный курс на дальнейшее развитие. В Приморье бываю часто, занимаюсь здесь с детьми. Здесь, как и по всей России, много талантливых детей", - сказал он.

Три избирательных участка работают в кампусе Дальневосточного федерального университета. В списки для голосования внесены более 2100 избирателей - это студенты, сотрудники из разных регионов страны, проживающие на острове Русском, пациенты Медицинского центра ДВФУ и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии Министерства чрезвычайных ситуаций России. Не выбиваясь из общей тенденции, голосуют они активно.

Как заметил ректор вуза Никита Анисимов, пришедший на участок в первых рядах, студентам ДВФУ не нужна дополнительная мотивация для участия вы выборах.

"Они взрослые, самостоятельные и очень хорошо понимают: сейчас, как никогда важно определить будущее России. Молодежь выбирает свое будущее каждый день - поступая в университет, определяя направления подготовки, голосуя за президента России. Именно от таких молодых и активных граждан зависит развитие нашего государства", - приводит его слова пресс-служба ДВФУ.

В состав избирательных комиссий в кампусе вошли исключительно студенты ДВФУ. К работе их подготовили в территориальной избирательной комиссии по Фрунзенскому району Владивостока.

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Впервые было организовано голосование во Всероссийском детском центре "Океан". Семеро участников четвертой смены, которая идет сейчас, достигли совершеннолетия. Две из них из Приморья, остальные - из Иркутской области, Еврейской автономии, Бурятии, Колымы, Алтая. Все они подали заявления и отдали свой голос на избирательном участке по месту нахождения.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, за ходом выборов в крае следят иностранные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Шанхайской организации сотрудничества. Посетив с утра 50 избирательных участков, они отметили, что обстановка там спокойная.

Депутат парламента Болгарии профессор Румен Гечев отметил хорошую организацию выборов.

"Для меня было интересно посмотреть систему выборов здесь. Ее надежность очень высокая. Наблюдаем за техническими новинками, которые можно применить в Европе", - сказал он.

Напомним, что в Приморье открылось более 1500 избирательных участков. 1325 стационарных, остальные временные - в аэропорту, на пограничных переходах, на находящихся в море судах.

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