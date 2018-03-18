Строители космодрома Восточный проголосовали на выборах президента

На 15 часов местного времени (9:00 мск) на избирательные участки Амурской области пришли 47,51% жителей региона, которые имеют право голоса, рассказали "РГ" в Амурской областной избирательной комиссии.

Говоря "числительным" языком, на выборах президента России проголосовали 299 812 избирателей, всего в Приамурье этим правом наделены 631 085 человек.

Активней всего голосуют сельские районы области, пятидесятипроцентный порог явки перешагнули Константиновский, Михайловский, Ромненский, Октябрьский, Тындинский районы Приамурья, города Тында, Зея и Белогорск.

В ЗАТО Циолковский, где проживают строители и эксплуатационники национального космодрома Восточный, на 9 часов московского времени проголосовали 67,12% избирателей. Рекорды явки на избирательные участки дают маленькие БАМовские станции Чильчи и Муртыгит. Например, на станции Тутаул уже проголосовали более 80% избирателей. Выборы в Приамурье проходят спокойно, без существенных нарушений.