В Еврейской автономии начались выборы президента России

В Еврейской автономной области первыми проголосовали граждане в местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Это села Сутара, Рудное, Теплые Ключи, Новый, Трек, Нижнеспасское, Димитрово. Выборы там проходили с 11 по 17 марта.

Как сообщили в территориальной избирательной комиссии, голоса за будущего главу государства досрочно отдали 106 избирателей. Всего в автономии более 130 тысяч избирателей. Голосование проходит на 182 участках.

- Для дополнительного обеспечения открытости и гласности проведения голосования, а также установления итогов голосования на 46 участках установлены средства видеонаблюдения, - рассказала секретарь избирательной комиссии ЕАО Ольга Ефимова. - Новшеством на этих выборах стало то, что впервые средствами видеонаблюдения оснащены и все территориальные избирательные комиссии.