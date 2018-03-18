В Сахалинской области стартовали выборы президента России

Первыми в стране приступили к голосованию на выборах президента Российской Федерации жители Сахалинской области. Как рассказала "РГ" председатель регионального избиркома Виктория Черкасова, в Углегорском районе один из участков для голосования открылся уже в шесть часов утра местного времени (22 часа 17 марта по московскому).

- Это сделано по просьбе шахтеров, занятых добычей угля на Солнцевском разрезе, - пояснила Виктория Черкасова. - Они рано приступают к работе, поэтому обратились с просьбой, чтобы им дали возможность проголосовать до ее начала. Конечно, мы пошли избирателям навстречу. Законодательство позволяет в таких ситуациях изменить время работы участков.

Раньше других откроется сегодня на Сахалине и участок №337 в областном центре. В семь часов здесь смогут проголосовать сотрудники транспортных предприятий города, расположенных в границах участка. Их рабочий день начинается в восемь часов утра.

Всего на территории Сахалина и Курил 18 марта будут действовать 320 избирательных участков. Правом выбора президента страны обладают 370 тысяч жителей области.

Сахалинская область - единственный регион в стране, расположенный на островах. Здесь много территорий, относящихся к труднодоступным и удаленным. Их жителям, а также сотрудникам маяков, метеостанций, пограничникам, работникам нефтяных платформ, морякам на судах предоставили право проголосовать досрочно.

Всего в области в этом году досрочно проголосовали более 7000 человек, итоговая цифра будет известна после 18 марта.